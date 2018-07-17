В Москве автобус врезался в столб и столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
Источник в правоохранительных органах рассказал, что в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля пострадали четыре человека. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Как отмечается, инцидент произошел около станции «Коньково» Калужско-Рижской линии Московского метрополитена.
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«Автобус врезался в матчу городского освещения, после чего произошло столкновение с легковым автомобилем», — рассказал источник.
Он добавил, что в результате произошедшего пострадали четыре человека, трое из которых были госпитализированы.
Ранее в Главном следственном управлении СК уточнили информацию об обстоятельствах пожара на территории шиномотажа и числе пострадавших.