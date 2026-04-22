Педофил похитил, изнасиловал и выбросил убитую девочку в канаву в Дагестане

В Дагестане вынесли приговор педофилу, который убил и выбросил девочку в канаву

В Дагестане вынесли приговор педофилу, который похитил, изнасиловал и убил девочку, а затем выбросил ее в канаву. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Все случилось в 2018 году в Каспийске. Женщина предложила знакомому криминальный план похищения ребенка с целью наживы — преступники рассчитывали получить от родных девочки 2 млн рублей. Мужчина выследил жертву, заманил ее обманом в заранее подготовленную квартиру и запер.

Находясь в заточении, девочка подвергалась изнасилованию со стороны мужчину. Опасаясь скорого разоблачения, насильник решил избавиться от ребенка. Он расправился с девочкой, а ее тело выбросил в сточную канаву.

Суд признал мужчину и женщину в зависимости от степени участия в преступлении виновными по . 3 ст. 33, п.п. «а», «д», «з» ч. 2 ст. 126, п.п. «а», «д» и «з» ч. 2 ст. 126, п. «г» ч. 2 ст. 161, п. «б» ч. 4 ст. 132 и п.п. «в» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Мужчина проведет остаток дней за решеткой — ему назначено пожизненное лишение свободы. Его подельница отправится в колонию общего режима на 12 лет.

