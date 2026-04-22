Новак прояснил ситуацию с прокачкой нефти из Казахстана в Германию по «Дружбе»

Вице-премьер Новак заявил, что нефть по «Дружбе» с 1 мая пойдет не в Германию

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что объемы казахстанской нефти, которые ранее шли в Германию по трубопроводу «Дружба», с 1 мая 2026 года будут идти на другие логистические направления. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, объем поставок казахстанской нефти, которая раньше шла по «Дружбе» в Германию, действительно будет направляться в другие, свободные логистические направления, и это связано с текущими техническими возможностями. Вице-премьер уточнил, что вопросами перенаправления потоков занимаются министерство энергетики РФ и «Транснефть».

Накануне агентство Reuters сообщило, что Россия намерена прекратить транзит нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» с 1 мая.

По информации агентства, такая ситуация может создать неопределенность в поставках для ФРГ, поскольку на данный момент конфликт США и Ирана нарушает поступление энергоносителей с Ближнего Востока, а энергетические связи Берлина и Москвы были нарушены конфликтом России и Украины.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал сообщения о возможном прекращении транзита нефти из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба». По его словам, Астана поставляет в ФРГ небольшие объемы энергоносителей, и их отсутствие не критично для Берлина.

