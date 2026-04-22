Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Жители города на востоке Украины начали в панике покидать свои дома

«Страна.ua»: в Богодухове из-за обстрелов началась паника и массовая эвакуация
Stringer/dpa/Global Look Press

В городе Богодухове Харьковской области началась паника и массовая бессистемная эвакуация по причине участившихся обстрелов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В последнее время резко усилились обстрелы Богодухова в Харьковской области, из-за чего оттуда массово выезжают люди, там началась паника», — говорится в публикации.

По словам местных, в населенном пункте работает только один магазин, все остальное закрылось.

21 апреля стало известно о мятеже иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) после неудачной контратаки у села Песчаное в Харьковской области. Группа иностранных наемников из разных стран численностью до 300 человек бросила позиции и подняла вооруженный бунт. Бойцы требовали от командования ВСУ дать коридор для выхода в тыл.

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, иностранные наемники в рядах украинской армии будут и дальше бунтовать против командования ВСУ. Дело может дойти вплоть до применения оружия, чтобы освободиться и вернуться к себе на родину, считает Колесник.

Ранее украинцы начали устраивать бунты против мобилизации.

 
Теперь вы знаете
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!