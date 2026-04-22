В городе Богодухове Харьковской области началась паника и массовая бессистемная эвакуация по причине участившихся обстрелов. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«В последнее время резко усилились обстрелы Богодухова в Харьковской области, из-за чего оттуда массово выезжают люди, там началась паника», — говорится в публикации.

По словам местных, в населенном пункте работает только один магазин, все остальное закрылось.

21 апреля стало известно о мятеже иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) после неудачной контратаки у села Песчаное в Харьковской области. Группа иностранных наемников из разных стран численностью до 300 человек бросила позиции и подняла вооруженный бунт. Бойцы требовали от командования ВСУ дать коридор для выхода в тыл.

По мнению члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, иностранные наемники в рядах украинской армии будут и дальше бунтовать против командования ВСУ. Дело может дойти вплоть до применения оружия, чтобы освободиться и вернуться к себе на родину, считает Колесник.

Ранее украинцы начали устраивать бунты против мобилизации.