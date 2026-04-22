Тетя судится с племянницей-тиктокершей из-за клеветы на семью

В Баку женщина подала в суд на племянницу из-за роликов в TikTok
В Баку тетя подала в суд на племянницу-тиктокершу из-за клеветы на семью. Об этом сообщает Oxu.Az.

Гражданка Азербайджана Б.Б. обратилась в Низаминский районный суд Баку в порядке частного обвинения в отношении девушки, известной в социальной сети TikTok под ником AYDAW. Б.Б. потребовала привлечь девушку к уголовной ответственности по статьям о клевете и оскорблении.

Женщина утверждает, что племянница распространяла недостоверные сведения о ней и нанесла ущерб ее чести и достоинству. В роликах, рассказала Б.Б., якобы содержались клеветнические утверждения о ее материальном положении, семейных отношениях и личной жизни, а также оскорбительные выражения.

Из-за этого Б.Б., по ее словам, стала чувствовать себя хуже морально и физически — в частности, в январе 2026 года она несколько раз вызывала скорую и проходила обследования. Она добавила, что ролики повредили ее репутации.

Несмотря на это, суд отказал в принятии жалобы к производству и рассмотрении дела в порядке частного обвинения.

Ранее азербайджанскую блогершу задержали за торговлю людьми.

 
