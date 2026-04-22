Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Общество

Жительницу Краснодара осудили на 10,5 года за шпионаж в пользу Украины

Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Краснодарский краевой суд признал виновной гражданку Украины в шпионажу в пользу Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

«Гражданка Украины в декабре 2024 года вступила в контакт с представителями СБУ, по указанию которых собирала и передавала информацию об объектах военной и гражданской инфраструктуры», — говорится в релизе.

Суд назначил ей наказание в виде 10,5 года лишения свободы. Отбывать его она будет в исправительной колонии общего режима.

В марте другую жительницу Краснодара приговорили к 12 годам колонии за госизмену. В 2022 году она перевела на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) две тысячи рублей.

Недавно жительницу города Токмак в Запорожской области приговорили к 13 годам лишения свободы, признав виновной в государственной измене. Она перевела на нужды украинской армии 24 тысячи рублей.

Ранее москвичку осудили за сбор денег на дроны для ВСУ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
