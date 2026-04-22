Синоптики предупредили о дождях в выходные в Москве

В Москве на выходных ожидаются дожди и температура ниже нормы на 4–5 градусов

В выходные в Москве ожидаются дожди и похолодание. Об этом РИА Новости рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, в субботу и воскресенье, 25 и 26 апреля, погода все же немного улучшится благодаря формированию западно-восточного переноса воздушных масс. Небо будет облачным с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, а днем ожидаются кратковременные осадки.

Позднякова отметила, что погода будет довольно сырой. Ночью столбики термометров опустятся до +2–3°C. Днем как в субботу, так и в воскресенье воздух прогреется лишь до +5–7°C.

Ветер в выходные ослабеет. Сильных порывов, которые наблюдались в четверг и пятницу, уже не ожидается. Из-за этого на улице станет ощущаться немного теплее, хотя фактически температура останется низкой. По своим показателям погода будет больше соответствовать первой пятидневке апреля, а не концу месяца.

«Температура воздуха в выходные дни будет ниже климатической нормы на четыре-пять градусов», — сказала Позднякова.

До этого синоптики посоветовали москвичам не сажать картофель на майских. Причина в том, что земля до сих пор не прогрелась. Однако, в Гидрометцентре сообщили, что в начале мая уже можно посадить лук и другую зелень.

Ранее Татьяна Позднякова прогнозировала в Москве дожди, мокрый снег и порывистый ветер с 23 апреля.