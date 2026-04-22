Глава ГРУ улыбкой ответил на вопрос о мести за покушение на генерала Алексеева

Глава ГРУ Костюков отреагировал на вопрос о мести за теракт против Алексеева

Начальник Главного разведывательного управления Игорь Костюков на вопрос о мести за покушение на своего заместителя, генерала Владимира Алексеева, в беседе с журналистом Александром Юнашевым, промолчал и улыбнулся. Отрывок беседы опубликован в Telegram-канале корреспондента.

«На мой уточняющий вопрос, готов ли уже план мести, Костюков промолчал, кивнул и многозначительно улыбнулся», — написал Юнашев.

Костюков также рассказал, что Алексеев проходит лечение и восстанавливается. Глава ГРУ добавил, что Алексеев намерен вернуться на службу.

Покушение на генерала Алексеева было совершено 6 февраля на Волоколамском шоссе в Москве. Подозреваемый Любомир Корба выстрелил в офицера не менее трех раз, а после скрылся с места преступления. После задержания Корба полностью признал свою вину. В Следственном комитете сообщили, что мужчину завербовал сотрудник Службы безопасности Украины в августе 2025 года в Тернополе. Ему обещали $30 тысяч, если покушение на генерала будет успешным. Позже в Москве задержали соучастников преступления Виктора Васина и его сына. Еще одна фигурантка дела скрылась на Украине, она объявлена в розыск.

Ранее в ФСБ пообещали усилить защиту лиц уровня генерала Алексеева.