Биолог рассказала, есть ли вероятность подцепить энцефалит в Москве

В Москве случаи заражения энцефалитом не фиксировались — природными очагами заболевания в регионе считаются только Талдомский и Дмитровский районы Подмосковья. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.

«В Москве случаи заражения энцефалитом и очаги энцефалита не отмечались никогда. Природными очагами заболевания в регионе считаются только Талдомский и Дмитровский районы, но и там ни одного случая заболевания энцефалитом не отмечено за весь период наблюдений. А вот боррелиозом (бактериальная инфекция) заражено порядка 15% клещей в Москве и Московской области», — сказала Трофимова.

Чтобы не заразиться энцефалитом или боррелиозом, особенно находясь в регионах, где есть природные очаги заболеваний, биолог рекомендовала не пить сырое молоко.

«И коровы, и — особенно — козы пасутся в зарослях, кустах на обочинах дорог, где могут заразиться вирусом после укуса клещей. Вирусы клещевого энцефалита и боррелиоза погибают при тепловой обработке — пастеризации или кипячении молока», — добавила Трофимова.

Ранее врач заявила, что после укуса клеща может развиться опасная аллергия на мясо.