Стало известно, кто дал показания на основателя Readovka Костылева

Бывшие сотрудники дали показания на основателя издания Readovka Алексея Костылева по делу о хищении у Минобороны. Об этом пишет РИА Новости.

«Как стало известно из оглашенных в суде материалов, показания на Костылева дали свидетели Калашникова, Воробьев и Чеканов, между ними и основателем издания были проведены очные ставки», — сказано в публикации.

Один из участников процесса также заявил агентству, что речь идет об экс-сотрудниках медиаменеджера.

22 апреля суд продлил срок ареста основателю Readovka до 19 июля.

27 февраля основателя Readovka задержали по подозрению в мошенничестве. Его вызвали на допрос по делу о хищении более миллиарда рублей у Минобороны РФ и поместили в изолятор временного содержания. Позже суд отправил обвиняемого под стражу. Костылев не признал вину.

Московский суд оставил его в СИЗО 15 апреля, отклонив апелляционную жалобу защиты, которая просила заменить арест на меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Ранее адвокат рассказал об ухудшении состояния основателя Readovka в СИЗО.