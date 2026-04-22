Девушка открыла конфету от MrBeast и не поверила глазам: «Я плачу»

Девушка открыла конфету от бренда самого популярного блогера в мире MrBeast (настоящее имя Джимми Дональдсон) и не поверила глазам, когда увидела плесень. Кадры с испорченным угощением она опубликовала на форуме Reddit.

В разломе шоколадной конфеты на фотографиях можно различить испорченную начинку вместо заявленного арахисового масла.

«Я плачу. Что это?!» — подписала кадры она.

В комментариях отметили, что MrBeast впервые представил именные конфеты в 2025 году. Также пользователи обратили внимание на то, что в такое состояние арахисовое масло может прийти всего за несколько месяцев хранения в ненадлежащих условиях.

Основной канал Дональдсона насчитывает 466 млн подписчиков и остается одним из самых популярных на платформе. В своих роликах видеоблогер часто раздает крупные суммы денег. Помимо медиапроектов, его бизнес включает сеть виртуальных ресторанов, бренд снеков Feastables и готовящийся к запуску сервис мобильной связи Beast Mobile.

