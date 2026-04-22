Война США и Израиля против Ирана
В Британии узнали о планах Украины отправить военные корабли в Ормузский пролив

Украина может направить морские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и минные тральщики в Ормузский пролив для помощи в его открытии. Об этом сообщает британская The Times.

При этом ни одного из кораблей по факту на Украине сейчас нет, говорится в статье. Отмечается, что все четыре тральщика пришвартованы в британском Портсмуте.

До этого стало известно, что США на своей военной базе «Принц Султан» в Саудовской Аравии развернули украинскую систему Sky Map с беспилотниками-перехватчиками для защиты от иранских БПЛА Shahed.

В конце марта президент Украины Владимир Зеленский отправился в турне по странам Персидского залива после того, как США попросили Украину помочь защитить военные базы в регионе от ударов Ирана. По итогам переговоров Украина, в частности, договорилась с ОАЭ о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, с Катаром подписали соглашение о совместных проектах, создании общих производств и технологическом партнерстве.

Ранее эксперт раскрыл обман Зеленского, касающийся помощи Киева на Ближнем Востоке.

 
Трамп снова отступил. Почему США так долго не могут победить Иран
