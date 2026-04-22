Стало известно о состоянии калининградской школьницы, выпавшей из окна гимназии

В Калининграде врачи не спасли школьницу, выпавшую из окна гимназии
В Калининграде медики не смогли спасти девочку, которая спикировала из окна местной школы. Об этом сообщает «Клопс».

По данным издания, 14-летняя пациентка получила перелом основания черепа и шейного отдела позвоночника и другие серьезные травмы.

«В приемном покое ее реанимировала целая бригада специалистов», – сообщается в публикации.

Несмотря на усилия медиков, школьница не выжила. Ее сердце остановилось спустя непродолжительное время после того, как ее привезли в медучреждение.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Девочку нашли под окнами местной гимназии. Предварительно сообщалось, что она отпросилась в туалет и не вернулась. Выяснилось, что она выпала из окна четвертого этажа.

Очевидцы вызвали медиков, они прибыли на место и стали оказывать помощь, спустя 40 минут несовершеннолетняя оказалась в больнице.

