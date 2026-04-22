Стало известно, как много украинцев потребляют русскоязычный контент

«Когда проанализировали украинское потребление контента, узнали, что на пятом году полномасштабной войны 71% украинцев регулярно потребляет русскоязычный контент. А почти четверть из них делают это ежедневно», — отметила она.

По словам Бережной, украинцы читают или смотрят такой контент не из-за идеологических убеждений, а по привычке, так как русскоязычной информации много и она доступна.

Министр отметила, что для изменения ситуации государство должно «создать все условия для создания качественной украинской альтернативы, чтобы украинского контента и культурного продукта становилось много в разных сферах».

В марте языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что русский язык подавляет украинский даже во Львове, и украинцы «слишком легко его усваивают». В конце января Ивановская пожаловалась, что украинцы по-прежнему широко используют русский язык в ситуациях, которые не регламентирует законодательство.

В апреле глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак заявил, что запретить русский язык в украинских школах невозможно, так как это нарушает нормы Европейского союза.

