В Неаполе ребенок выкинул статуэтку с третьего этажа и убил туристку

Туристка в Неаполе погибла из-за упавшей с третьего этажа на ее голову статуэтки, которую выкинул ребенок, пишет Metro.

По данным следствия, во время прогулки с партнером на Кьяру Хаконис с балкона третьего этажа упала тяжелая черная статуэтка весом около двух килограммов. Женщину срочно доставили в больницу с тяжелыми травмами головы, однако спасти ее не удалось.

Следствие установило, что предмет был сброшен 13-летним подростком. В соответствии с итальянским законодательством, он не может быть привлечен к уголовной ответственности из-за возраста, и ранее был оправдан судом по делам несовершеннолетних.

Тем не менее, прокуратура добивается привлечения к ответственности родителей подростка, обвиняя их в непредумышленном убийстве. По версии обвинения, трагедию можно было предотвратить при должном контроле за ребенком, который, как утверждается, и ранее демонстрировал опасное поведение.

Родители мальчика, жители Неаполя в возрасте 65 и 54 лет, отвергают обвинения. Через адвокатов они заявляют, что не причастны к инциденту и что статуэтка им не принадлежала. Кроме того, они оспаривают решение суда об освобождении сына от ответственности исключительно по возрастному критерию, настаивая на его оправдании по существу дела.

Случай вызвал широкий общественный резонанс в Италии, подняв вопросы о родительской ответственности и безопасности в плотной городской застройке.

