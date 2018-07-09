Туск связал расширение санкций против России с Крымским мостом

Расширение санкций Евросоюза против России обусловлено в том числе строительством Крымского моста. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС – Украина заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

Он рассказал, что в ЕС недавно расширили список лиц, которым запрещен въезд на территорию Евросоюза.

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«Это случилось после того, как на Крымском полуострове были проведены российские президентские выборы и начато строительство Керченского (Крымского. — «Газета.Ru») моста без согласия Украины», — сказал Туск на украинском языке.

Председатель Евросовета добавил, что ЕС привержен независимости и территориальной целостности Украины.

Ранее Евросоюз на полгода продлил секторальные санкции против России.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Тем не менее Киев и ряд западных стран продолжают считать Крымский полуостров частью Украины.