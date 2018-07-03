Патрушев заявил об уязвимости транспорта на Дальнем Востоке для терактов

Объекты транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке остаются уязвимыми для террористических актов. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании, посвященном вопросам безопасности на транспорте, передает РИА «Новости».

«Объекты транспортной инфраструктуры и транспортные средства остаются потенциально опасными с точки зрения их уязвимости для совершения актов незаконного вмешательства, включая акты террористической направленности», — отметил Патрушев.

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Он также раскритиковал работу по оценке уязвимости таких объектов. Патрушев уточнил, что процедуру категорирования на Дальнем Востоке прошли лишь 92% объектов транспорта, из них меньше трети прошли оценку уязвимости.

«Очень медленно утверждаются планы обеспечения транспортной безопасности. Почти 90% объектов транспортной инфраструктуры и 85% транспортных средств таких планов не имеют», — добавил секретарь Совбеза.

Он подчеркнул, что более половины тех лиц, которые ответственны за работу по обеспечению безопасности перевозок, не имеют специальной профессиональной подготовки.