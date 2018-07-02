В результате ДТП в Танзании погибли около 20 человек

В результате крупной аварии на юго-западе Танзании погибли около 20 человек, еще 45 пострадали. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Инцидент произошел в округе Мбея днем 1 июня.

По данным властей, грузовик врезался в пригородный автобус, в результате чего около 20 человек скончались на месте. После этого грузовой автомобиль врезался еще в два автобуса, а затем упал в реку.

Реклама

Пострадавшие в результате аварии госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в ДТП в Грузии пострадали российские туристы.