Порошенко торжественно открыл дорожный знак

В рамках рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Петр Порошенко открыл движение на трассе Н-08. Об этом сообщается на сайте президента.

Как сообщил Порошенко на церемонии открытия, капитального ремонта этой трассы не было почти 60 лет.

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По его словам, открытие этой части автодороги является «важным событием», и назвал приоритетной задачей «соединение» городов Днепр и Запорожье с Донецкой областью.

«Уверен в том, что это также будет построено в кратчайшие сроки и с высоким качеством», — заявил Порошенко.

Отмечается, что финансирование ремонта происходило из государственного бюджета – 293,61 млн грн. ($11 млн), областного бюджета – 9,955 млн грн.($400 тыс.), за счет таможенного эксперимента – 166,253 млн грн ($6 млн).