В Мексике в ДТП с автобусом погибли семь человек

В мексиканском штате Халиско в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру штата.

По данным ведомства, в результате инцидента также пострадали 28 человек.

Как отмечается, водитель автобуса потерял управление, после чего автомобиль перевернулся и упал в кювет.

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Все пострадавшие были госпитализированы с места аварии.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Боливии в ДТП с автобусом погибли 17 человек.

Как отмечалось, пассажирский автобус врезался в скалу на шоссе в районе города Потоси.