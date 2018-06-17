В Мексике в ДТП с автобусом погибли семь человек
В мексиканском штате Халиско в результате ДТП с участием пассажирского автобуса погибли семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру штата.
По данным ведомства, в результате инцидента также пострадали 28 человек.
Как отмечается, водитель автобуса потерял управление, после чего автомобиль перевернулся и упал в кювет.
Реклама
Все пострадавшие были госпитализированы с места аварии.
В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Боливии в ДТП с автобусом погибли 17 человек.
Как отмечалось, пассажирский автобус врезался в скалу на шоссе в районе города Потоси.