Стало известно состояние фанатов ЧМ-2018 после наезда «Яндекс.Такси» в центре Москвы

Семь человек, пострадавших при наезде такси на пешеходов в центре Москвы, находятся в удовлетворительном состоянии, передает РИА «Новости».

Одна женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

«На место происшествия в течение семи минут прибыли бригады машин скорой помощи. На текущий момент пострадали восемь человек, семь из них в удовлетворительном состоянии, одна женщина в состоянии средней степени тяжести», — сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

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Отмечается, что все пострадавшие госпитализируются в больницы Москвы для проведения диагностики и оказания медицинской помощи.

Ранее водитель автомобиля такси, совершивший наезд на пешеходов на улице Ильинка в центре Москвы, заявил, что ДТП произошло непреднамеренно.