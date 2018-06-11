В Москве при аварии рейсового автобуса и джипа пострадали семь человек
В результате столкновения рейсового автобуса и внедорожника марки Lexus на западе столицы пострадали семь человек, передает агентство «Москва» сообщение источника в экстренных службах города.
«В районе д. 9 по ул. 50 лет Октября произошло столкновение рейсового автобуса маршрута №302 и внедорожника марки Lexus», — сказал источник.
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Он добавил, что из-за ДТП травмы получили семь человек, двое пострадали во внедорожнике и еще пять в автобусе. Всех пострадавших направили в медицинские учреждения.
По словам источника, на месте аварии находятся пять карет «скорой помощи» и сотрудники полиции, которые устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье три человека погибли при лобовом столкновении автомобилей.