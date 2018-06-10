В МЧС сообщили число жертв массового ДТП под Тюменью

В результате столкновения грузового автомобиля с шестью легковыми на 184-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск погибли три человека и еще четверо были госпитализированы, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление МЧС по Тюменской области.

«Четыре человека госпитализированы и трое погибли», — рассказал представитель МЧС.

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Подробности произошедшего устанавливают специалисты на месте.

Ранее сообщалось, что грузовик столкнулся с шестью легковыми автомобилями в Тюменской области.

Участок дороги не был заблокирован в результате ДТП, сотрудники ГИБДД организовали однополосное движение на участке трассы, где произошло столкновение.