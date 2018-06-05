Казахстан может запретить ввоз бензина из России

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что страна может в июне ввести трехмесячный запрет на ввоз бензина из России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Казахстан примет подобные меры, чтобы не допустить затоваривания внутреннего рынка нефтепродуктов.

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«Сегодня почти 330 тыс. (тонн) у нас запас, а нам нужно около 200 (тыс. тонн) грубо говоря. Нам хватит», — сказал Бозумбаев.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что кабмин должен подготовить дополнительные меры для стабилизации цен на бензин в России.

Он также подчеркнул, что властям необходимо не ослаблять контроль за этой ситуацией.