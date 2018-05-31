Вблизи патруля ОБСЕ на Донбассе произошел взрыв

Вблизи патруля Специальной мониторинговой миссии (СММ), которая передвигалась на двух бронированных автомобилях, произошел взрыв, сообщается на сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По данным организации, в патруле принимали участие шесть сотрудников. Инцидент произошел в районе города Петровское в 41 км к югу от Донбасса.

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«В 10:58 члены патруля находились внутри двух автомобилей с открытыми дверьми, когда все они услышали свистящий звук, а затем взрыв. Они также увидели темно-серый дым, поднимающийся из-за заброшенного кирпичного сельскохозяйственного здания, в 200–300 метрах к юго-юго-западу», — говорится на сайте организации.

Отмечается, что после инцидента представители ОБСЕ немедленно покинули этот район. Сотрудники миссии считают, что взорвалась 82-мм минометная мина.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время он инициирует встречу в «нормандском формате» для обсуждения ввода миротворцев ООН в Донбасс.