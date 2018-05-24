Силуанов рассказал о потерях бюджета при снижении акцизов на топливо

Вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что потери от запланированного снижения акцизов на топливо для российского бюджета составят около 140 млрд руб., передает РИА «Новости».

По его словам, акциз на тонну бензина будет снижен на 3700 руб., на тонну дизельного топлива — на 2700 руб.

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«Выпадет от этого у нас порядка 140 миллиардов рублей вместе с НДС», — сказал Силуанов.

Вице-премьер отметил, что регионы также понесут потери из-за существующей системы распределения акцизов.

«Поэтому вместе с предложением по снижению акцизов будет представлено предложение в Бюджетный кодекс по изменению пропорций зачисления акцизов между Федерацией и субъектами, чтобы регионы не пострадали», --добавил Силуанов.

Ранее в Минфине отметили, что снижение акцизов на топливо не приведет к снижению цен на бензин.