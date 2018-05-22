Госдума выяснит у правительства причины роста цен на топливо

Комитет по энергетике Госдумы запросит в правительстве России информацию о причинах роста цен на топливо в нынешнем году, а также о мерах, предпринимаемых для недопущения роста цен, сообщает РИА «Новости».

В поручении Думы для комитета отмечается, что в нынешнем году сложилась «нестабильная ситуация на внутреннем рынке топлива, которая выражается в существенном росте цен на ГСМ». ЦБ объясняет рост цен повышением международных цен на топливо и повышением акцизов.

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Отмечается, что наиболее сложная ситуация сложилась в сельскохозяйственной отрасли.

«Цены на дизельное топливо с марта текущего года в среднем выросли на 7%. Это приведет к большим рискам невыполнения в полном объеме сезонных сельскохозяйственных работ», — говорится в поручении ГД.

Ранее в Думе заявили, что правительство обсуждает возможность снижения акцизов на ГСМ.