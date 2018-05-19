На севере Италии автобус с пассажирами вылетел с трассы и перевернулся

На севере Италии перевернулся автобус, в результате чего пострадали 26 человек. Об этом сообщает Tgcom24.

Отмечается, что инцидент произошел утром в провинции Порденоне на автостраде А4. Автобус следовал по маршруту Турин-Триест, на большой скорости вылетел с дороги и перевернулся. О причинах произошедшего пока ничего неизвестно.

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По имеющейся информации, один из 26 пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее в Японии перевернулся автобус с детьми. По данным агентства, около 30 школьников были госпитализированы с места аварии.