Стартовало автомобильное движение через Крымский мост

Стартовало автомобильное движение в обе стороны через Крымский мост, сообщает РИА «Новости».

Автомобили начали движение со стороны Тамани, и из Керчи на Кубань. Автомобили украшены шарами и флагами России.

В проезде по мосту с обеих сторон участвуют также не менее тысячи мотоциклистов, их колонну со стороны Крыма возглавит байкер Александр Залдостанов (Хирург). Движение по мосту с 16 мая будет открыто для легковых автомобилей и автобусов. Планируется, что движение грузовиков по Крымскому мосту начнется осенью.

15 мая Путин за рулем «КамАЗа» прибыл по Крымскому мосту в Керчь. После этого глава государства поднялся на сцену и поздравил рабочих. Протяженность моста составляет 19 км.