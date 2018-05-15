Таджикистан и Узбекистан возобновили автобусное сообщение

Узбекистан и Таджикистан возобновили регулярное автобусное сообщение между двумя странами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Узбекское агентстве автомобильного транспорта («Узавтотранс»).

«Первый презентационный рейс по маршруту «Ташкент-Худжанд-Ташкент» для рабочей группы с представителями министерств и ведомств и СМИ отправился 15 мая с автовокзала «Ташкент» в 8.30 (6.30 мск)», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, автобусное сообщение между городами Узбекистана и Таджикистана прекратилось в 1992 году.

По данным агентства, пассажиры автобусных рейсов будут в приоритетном порядке проходить границу через контрольно-пропускные пункты в течение получаса. Протяженность маршрута между странами составляет 174 километра.

В начале мая также было возобновлено движение автобусов между Узбекистаном и Киргизией.