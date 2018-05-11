В Омске водитель сломал нос казаку, который охранял дорожную камеру

В Омске сотрудники Росгвардии задержали автомобилиста, который напал и избил казака, охранявшего переносной комплекс фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает региональное управление ведомства.

В День Победы экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию о срабатывании кнопки тревожной сигнализации в автомобиле организации, обеспечивающей работу средств фиксации нарушений на автодороге в районе ул. Демьяна Бедного.

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«Прибыв на место, росгвардейцы увидели 31-летнего гражданина в казачьей форме, на лице которого имелись гематомы. Мужчина представился оператором передвижного комплекса автоматической фотофиксации нарушений правил дорожного движения и рассказал о нападении на него одного из водителей. Росгвардейцы сразу же вызвали для потерпевшего бригаду скорой медицинской помощи. Из беседы с ним сотрудники выяснили, что остановившийся водитель, недовольный нахождением фиксирующего устройства, сначала высказал оператору претензии, а затем, ударив его по лицу, скрылся на своем автомобиле», - рассказали в управлении Росгвардии.

Благодаря имевшемуся в распоряжении силовиков номеру машины, личность ее владельца была установлена. Оказалось, что мужчина недавно продал машину.

«По полученным сведениям, новый 36-летний собственник значился прописанным в Амурском поселке (Центральный округ г. Омска), однако, как вскоре было установлено группой задержания, он часто бывал на ул. Полторацкого. Около 21:00 часов, подъезжая к названному дому в Ленинском округе, росгвардейцы обнаружили разыскиваемый автомобиль стоящим во дворе. Находившиеся во дворе жители указали на вышедшего в этот момент из подъезда мужчину как на владельца автомобиля. Скрывшийся с места правонарушитель был задержан сотрудниками Росгвардии. Задержанный, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за нанесение побоев и умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести, передан росгвардейцами сотрудникам территориального отдела полиции», - рассказали в ведомстве.

Пострадавший в результате полученных ударов по лицу с диагнозом «перелом носа, повреждение мягких тканей лица» госпитализирован для прохождения лечения в медицинском учреждении.