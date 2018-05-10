При аварии с участием полицейской машины в Москве пострадали пять человек

В результате столкновения легкового автомобиля с полицейской машиной в столичном районе Косино-Ухтомский пострадали пять человек. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на управление ГИБДД по Москве.

«В районе д. 12 на ул. Большая Косинская произошло ДТП с участием автомобиля полиции и легкового автомобиля. В результате аварии пострадал один сотрудник полиции. Повреждения также получили четыре человека из легковой автомашины», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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По словам представителя управления ГИБДД, устанавливаются обстоятельства и причины случившегося.

Ранее в Москве при столкновении автомобиля с маршруткой пострадали шесть человек.