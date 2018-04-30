Автобус в Омск с 60 пассажирами столкнулся с большегрузом

Автобус с 60 пассажирами столкнулся с большегрузом на 503 километре федеральной автодороги Тюмень-Омск, сообщили в УМВД по Омской области.

«Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД предварительно установлено, что водитель пассажирского автобуса «Ниоплан», мужчина 1958 г.р., двигаясь по автодороге Тюмень – Омск в направлении города Омска, в районе 503 километра не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего большегрузного автомобиля «ДАФ» под управлением мужчины 1980 г.р.», — говорится в тексте официального сообщения.

Сообщается, что после столкновения за медицинской помощью обратились двое пассажиров автобуса, которые были отпущены медиками после осмотра. Признаков опьянения у водителей не выявлено. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.