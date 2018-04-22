В аварии с автобусом в Тверской области погибла женщина

В результате опрокидывания автобуса в Тверской области погибла женщина. Об этом сообщает RT со ссылкой на представителя регионального МЧС.

Инцидент произошел 22 апреля на трассе М-10 под Торжком.

Следственный комитет также сообщает об одном погибшем в результате ДТП.

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«По предварительным данным, заказной пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе А101. В результате 1 человек погиб, количество пострадавших уточняется», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших в результате аварии. Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.