На Кубани пьяный водитель сбил четырех детей и двух женщин

На Кубани автомобиль наехал на четырех детей и двух женщин, в результате чего три человека были госпитализированы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление МВД по Краснодарскому краю.

Как отмечается, инцидент произошел в 18.55 мск в селе Большой Бейсуг Брюховецкого района. 30-летний водитель ВАЗ-2106 выехал на обочину и наехал на идущих там пешеходов.

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«После этого водитель с места ДТП скрылся, но был задержан и доставлен в отделение полиции. Предварительно, мужчина находился в состоянии опьянения. С места происшествия в больницу доставлены два ребенка шести и пяти лет и 39-летняя женщина», — говорится в заявлении ведомства.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в результате аварии и возгорания автомобиля в поселении Новофедоровское в ТиНАО, Москва, погибли четыре человека.