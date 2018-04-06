Из России отзывают десятки тысяч автомобилей Mitsubishi Outlander

В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии сообщили об отзыве почти 87 тысяч автомобилей Mitsubishi Outlander из России из-за проблем с подушкой безопасности, передает агентство городских новостей «Москва».

«Уполномоченные представители изготовителя ООО «MMC Рус» проинформируют владельцев автомобилей Mitsubishi (Outlander), подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что на транспортных средствах будет произведена замена подушек безопасности со стороны водителя. Для владельцев автомобилей ремонтные работы будут осуществляться бесплатно.