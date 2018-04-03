В Кемерово водитель иномарки с черным крестом бросил машину поперек дороги возле собора

В Кемерове напротив Знаменского собора неизвестный водитель припарковал свою машину поперёк дороги. Фото «припаркованного» авто в редакцию «Сибдепо» прислал очевидец.

На фото видно, что переднюю пассажирскую дверь иномарки «украшает» нарисованный или приклеенный чёрный крест.

Из-за столь странного поведения водителя полоса дороги на Соборной улице полностью оказалась заблокированной. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», на этом участке дороги наблюдаются небольшие затруднения движения.