В Москве маршрутка столкнулась с автобусом

В Москве на Киевском шоссе грузовик столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадали восемь человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На Киевском шоссе возле поворота на город Московский произошло столкновение «КамАЗа» и маршрутного автобуса, предварительно, восемь пострадавших, из них пятеро — дети», — сказал он.

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В пресс-службе столичного управления ГИБДД подтвердили факт аварии.

14 марта в Курской области в результате столкновения маршрутки с легковым автомобилем погибли четыре человека.