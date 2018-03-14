При взрыве автомобиля в центре Челябинска пострадали два человека

В центре Челябинска произошел взрыв легкового автомобиля, сообщает Chelyabinsk.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Отмечается, что инцидент произошел на ул. ул. Энгельса, 59. В результате взрыва пострадали два человека, находившихся в автомобиле.

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«В багажнике Hyundai Solaris находился 40-литровый баллон с бытовым газом. По неустановленным пока причинам, во время прогрева машины произошли вспышка и хлопок этого самого газа, из-за чего и началось возгорание», — рассказали в МЧС.

Ранее в результате столкновения двух автомобилей в Челябинске четыре человека погибли и еще три пострадали.