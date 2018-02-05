В Омане женщинам разрешили водить такси

В Омане с 1 марта женщины смогут водить такси, сообщает Gulf News.

До этого таксистами в стране могли быть только мужчины.

«Правительство Омана стремится предоставить женщинам равные права с мужчинами на трудоустройство», — говорится в заявлении королевской полиции.

Реклама

Отмечается, что автомобили с женщинами и мужчинами за рулем будут разными по цвету — машины с женщинами будут розового и голубого цвета.

В 2017 году Саудовская Аравия объявила, что позволит женщинам водить автомобиль.