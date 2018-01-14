В Польше забросали камнями российский автомобиль с ребенком внутри

В Гданьске забросали камнями автомобиль россиянки, которая сажала в машину маленького ребенка. Пост с описанием происшествия опубликовала на своей странице в фейсбуке мама ребенка Екатерина Молодцова.

Мать и дочь Екатерины решили провести выходные в Польше. Инцидент произошел с утра, когда женщина прогревала машину, перед тем как отправиться вместе с ребенком в аквапарк.

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«Мама сажает ребенка в машину. В этом момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина (кто ездит, тот знает, как выглядят парковочные места в центре Гданьска, вдоль домов) начинают градом сыпаться каменюки! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло!», — написала Екатерина.

Молодцова рассказала, что польская полиция быстро прибыла на место событий, но подчеркнула, что полицейских больше волновала законность пребывания россиян на территории страны, чем поиск злоумышленников. Пока сотрудники полиции беседовали с россиянкой, из подъезда дома вышли двое молодых людей, в которых пострадавшая узнала тех, кто бросал камни. Когда она сообщила об этом полиции, сотрудники ведомства не предприняли никаких действий для задержания подозреваемых.

Прибывший на место страховой агент пообещал возместить расходы по замене разбитого автомобильного стекла.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал совершенствовать подходы к защите россиян, которые находятся за рубежом.