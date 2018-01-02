На Военно-Грузинской дороге застряли почти 90 машин

Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию со странами Закавказья, закрыта из-за ухудшения погодных условий, передает РИА «Новости».

Почти 90 машин и более 85 человек ожидают проезда.

«Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 84 единиц техники, 87 человек, в том числе 56 большегрузных автомобилей», —сообщили в главном управлении МЧС по Северной Осетии.

Ведомство напоминает о возможности выбора альтернативных маршрутов следования в Грузию: авиалиниями, паромной переправой до Батуми, через автомобильный пункт пропуска Яраг-Казмаляр — транзитом через Азербайджан.