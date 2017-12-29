Новую остановку у «Сходненской» после ДТП установят в ближайшие часы

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Власти Москвы пообещали установить новую остановку возле станции метро «Сходненская» в ближайшие часы. Об этом сообщается в твиттере департамента транспорта Москвы.

«Начались работы по восстановлению остановки на Сходненской улице. Новый павильон будет установлен в течение ближайших часов», — сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что на северо-западе Москвы возле станции метро «Сходненская» рейсовый автобус въехал в остановку.