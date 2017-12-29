Власти Москвы высказались по вопросу о повышении стоимости платной парковки

Стоимость платной парковки в Москве пока не планируют повышать стоимость платной парковки. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил вице-мэр Москвы по транспортному комплексу Максим Ликсутов.

«Вопрос изменения стоимости парковки решается очень просто. Согласно базовым научным работам и теориям, которые посвящены теме организации дорожного движения, на улично-дорожной сети города всегда должно быть свободно 15% ото всех существующих платных парковок. Если свободных мест меньше, то цены нужно поднимать. Сейчас в Москве загрузка платных парковок не доходит, в среднем, до максимального уровня, то есть всегда свободно больше, чем 15% мест, поэтому поднимать стоимость не надо», - заявил чиновник.

Полностью интервью Максима Ликсутова можно прочитать здесь.