СМИ: пьяный военный США устроил смертельное ДТП в Японии

В Японии в городе Наха военнослужащий США, находившийся в нетрезвом виде, устроил ДТП, в результате которого погиб местный житель, сообщает NHK.

Морской пехотинец управлял грузовым автомобилем ВС США. Он столкнулся с фургоном.

По словам очевидцев, военный выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора.

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Сообщается, что количество алкогольных веществ в организме предполагаемого виновника ДТП было превышено в три раза.

В сентябре сообщалось, что грузовик с американскими солдатами перевернулся на трассе в Польше.