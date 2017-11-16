СК возбудил дело после гибели 15 человек в ДТП в Марий Эл

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с лесовозом и микроавтобусом в Марий Эл, в котором погибли 15 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского микроавтобуса по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья)», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, «водитель микроавтобуса выехал на обгон на полосу встречного движения, и, пытаясь уйти от столкновения с лесовозом, задел его по касательной, после чего микроавтобус съехал в кювет».

Ранее стало известно, что вместимость микроавтобуса — 20 человек. По предварительным данным, он был заполнен пассажирами.