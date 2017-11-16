В Подмосковье водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку на пешеходном переходе

В Подмосковье водитель автомобиля Mitsubishi сбил двух человек на пешеходном переходе, в результате ДТП четырехлетняя девочка погибла, ее бабушка госпитализирована, сообщил «Газете.Ru» дежурный офицер ГУМВД по Московской области.

«ДТП произошло около 18.20 в Домодедовском районе Подмосковья рядом с деревней Востряково на улице Туполева, — сообщил дежурный офицер. – Водитель автомобиля Mitsubishi совершил наезд на двух пешеходов, которые в этот момент переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате наезда погибла четырехлетняя девочка, сопровождавшая ее бабушка была госпитализирована».

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В настоящее время водитель находится на месте ДТП. Полиция выясняет обстоятельства случившегося/

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