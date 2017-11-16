Власти Москвы пообещали автомобилистам «вечер жестянщика»

ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) призвал водителей отказаться от поездки на автомобиле в четверг вечером из-за гололедицы. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает агентство «Москва».

«По данным синоптиков в Москве возможно образование гололедицы и, как следствие, увеличение количества мелких ДТП. Московским автомобилистам ЦОДД рекомендует пересесть на общественный транспорт из-за непогоды», - подчеркнули в пресс-службе.

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Там также отметили, что гололедица может привести к осложнению дорожной ситуации в вечерний час пик.

«В подобных погодных условиях возрастает риск увеличения числа ДТП. Настоятельно просим тех, кто еще не перешел на зимнюю резину, не выезжать на дороги, по возможности пользоваться для поездок городским транспортом. Водителям также следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, в том числе держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений», - заключили в ЦОДД.