Смерть в маршрутке: под Тверью произошло крупнейшее ДТП

Авария произошла около 07.50 утра на 15-м километре Тверь — Ржев в районе населенного пункта Некрасовка Калининского района. Переполненный Ford Transit, в котором в общей сложности находились 14 человек, направлялся из областного центра в Старицу. В какой-то момент водитель микроавтобуса по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу и протаранил автобус.

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Выжить удалось лишь одному из пассажиров Ford. В свою очередь «ЛиАЗ» ехал из Ржева в Тверь, в столкновении пострадали водитель автобуса и один из пассажиров.

Судя по фотографиям и видео с места ДТП, маршрутка двигалась на высокой скорости, потому что удар получился страшной силы — каркас Ford буквально смял «водительскую» половину автобуса. Если водитель «ЛиАЗа» действительно выжил и не пострадал слишком серьезно, это будет настоящим чудом.

Фоторепортаж: В ДТП под Тверью с участием автобусов погибли 13 человек __is_photorep_included12009433: 1

Маршрутка получила еще больше технических повреждений, превратившись, по сути, в груду металла. Пол микроавтобуса залит кровью. На видеозаписи, сделанной на видеорегистратор вскоре после прибытия на место оперативных служб, видно, что некоторые погибшие лежат прямо на проезжей части.

С большой долей вероятности можно предположить, что никто из находившихся в Ford пассажиров не был пристегнут — в противном случае в аварии выжило бы больше людей, ведь задняя часть микроавтобуса осталась относительно целой. На фото видно, что последние сиденья в Ford не деформированы, и находившиеся в них люди имели шансы остаться в живых даже в таком столкновении.

По словам представителя областного управления МЧС Натальи Козыревой, на месте ДТП работают отделения пяти пожарно-спасательных частей, специализированной транспортной части и аварийно-спасательной службы Тверской области. Помимо этого, в операции принимает участие вертолет Ми-8 МЧС России, вылетевший из аэропорта Жуковский. «На месте работает руководство главного управления. Выехал губернатор Тверской области (Игорь Руденя) для оценки обстановки и принятия решений», — сообщила она в эфире телеканала «Россия 24».

Прибыв на место трагедии, Руденя заявил, что родным погибших будет оказана помощь.

Авария в Тверской области стала крупнейшей в России по числу погибших с начала года.

Ранее в ГИБДД провели подробный анализ аварийности с участием пассажирского транспорта. В ведомстве отмечали, что при росте количества ДТП, совершенных по вине водителей автобусов за 7 месяцев 2018 года, удалось не допустить роста тяжести их последствий.

Так, с января по июль по вине водителей автобусов произошло 3 141 ДТП (+3,7%), в которых погибли 116 (-20,5%) и получили ранения 4 667 (-0,3%) человек.

В ГИБДД отмечают, что основная часть ДТП совершается при регулярной перевозке на муниципальных маршрутах. При этом их количество сократилось практически на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными причинами ДТП, виновниками которых стали водители автобусов, являются: при «наездах на пешеходов» – несоблюдение правил проезда пешеходных переходов (52%); в случаях «столкновения» — неправильный выбор дистанции (45%) и несоблюдение очередности проезда (24%).

В целях недопущения вышеуказанных фактов сотрудниками Госавтоинспекции ведется профилактическая работа, в рамках которой за 7 месяцев текущего года к административной ответственности за нарушения правил проезда пешеходных переходов привлечены более 26 тысяч водителей автобусов, составлено около 10 тысяч материалов за превышение установленной скорости движения, 97 тысяч — за проезд на запрещающий сигнал светофора, 7,5 тысяч — за нарушение правил расположения автобуса на проезжей части дороги, 46 тысяч — за нарушение правил маневрирования, 80 тысяч — за нарушение требований дорожных знаков и разметки, 3 тысячи — за нарушение правил проезда перекрестков.

Особое внимание акцентировано на причинах, которые способствуют совершению ДТП с участием пассажирского транспорта, в том числе переутомлении водителей, а также неудовлетворительном техническом состоянии транспортных средств. В текущем году возбуждено свыше 85 тысяч административных дел за управление технически неисправными транспортными средствами, при этом более 3 тысяч дел— за управление транспортными средствами с заведомо неисправной тормозной системой рулевым управлением или сцепным устройством, выявлено 1,7 тысяч нарушений режима труда и отдыха водителей, возбуждено более 17 тысяч материалов — за нарушение правил использования тахографов.