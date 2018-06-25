Спикера спасла подушка: под Тюменью депутат попал в смертельное ДТП

На 178-м км автодороги Курган-Тюмень возле села Червишево Тюменского района 24 июня около полуночи произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser 200 на большой скорости пытался совершить обгон, выехал на встречку, где столкнулся со встречным Toyota Avensis. От удара седан вылетел в кювет и мгновенно загорелся, в результате чего водитель и пассажир погибли на месте. По некоторым данным, автомобиль загорелся из-за газобалонного оборудования, которая взорвалась от удара.

Реклама

Между тем в группе в соцсетях очевидцы утверждают, что из Avensis от удара вылетел человек: после аварии инспекторы что-то искали в лесу.

«Проезжал мимо, сотрудники ДПС ходили в лесу, видимо, искали останки», – прокомментировал случившееся пользователь Никита Соловьев.

Удар был настолько сильным, что у Toyota Land Cruiser сработали все подушки безопасности. Судя по фотографиям очевидцев, скорость машины была очень большой: внедорожнику очень сильно разворотило всю переднюю часть.

Водителем автомобиля оказался Дмитрий Еремеев, у которого, по данным местных СМИ, диагностировали тяжкие телесные повреждения и перелом позвоночника и был доставлен в окружную клиническую больницу №2. Тогда в СМИ начали предполагать, что за рулем внедорожника находился председатель городской думы Тюмени, которого зовут также. Примечательно, что согласно последней декларации о доходах, в собственности Еремеева помимо прочего имущество действительность есть Toyota Land Cruiser 200 2010 года выпуска.

В соцсетях некий 18-летний Артем Сенькин утверждает, что он находился в салоне внедорожника в момент аварии - якобы его и двух друзей Еремеев взялся подвезти.

«Мы были в Land Cruiser попутчиками в момент аварии. Водитель внедорожника выскочил на обгон на скорости 120 км/ч, не посмотрев есть ли кто на встречной полосе. Нас трое было, двое сзади без ремней, а я пристегнулся впереди. После аварии в глазах темно было и шум в голове. Когда очухались, на попутке уехали оттуда.

У нас многочисленные ушибы, сейчас все тело болит», — утверждает Сенькин.

При этом, когда «Газета.Ru» связалась с ним, чтобы уточнить подробности, как он попал в автомобиль главы городской думы, Сенькин потребовал деньги за комментарий.

=a href=«https://ura.news/news/1052340141» target=«_blank»>СМИ предполагают, что это сделал водитель Toyota Land Cruiser, который спешил с дачи, однако официальной информации на этот счет нет, а фотографии с места ДТП не позволяют составить хотя бы примерную картину случившегося.

По информации 72.ru пресс-секретарь городской Думы Тюмени Сергей Путильцев подтвердил, что Еремеев попал в ДТП и сейчас находится в больнице. Однако, когда «Газета.Ru» пыталась уточнить у него обстоятельства случившегося, Путильцев утверждал, что такой информации не подтверждал и комментировать ничего не будет.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» пресс-секретарь по имени Виктория при упоминании фамилии Еремеева, который является видным членом областного отделения партии, бросила трубку. Позже на телефон она уже не отвечала.

В УМВД России по Тюменской области комментировать аварию с участием Еремеева также наотрез отказались. Скорее всего отказ может быть связан с неофициальным запретом МВД на распространение негативных новостей во время чемпионата мира по футболу.

Дмитрий Еремеев возглавляет гордуму с 2012 года. Его жена, Елена Еремеева, 13 июня была назначена заместителем губернатора Тюменской области. По данным документов о доходах на сайте тюменской городской думы, за 2017 год Еремеев заработал почти 3 млн рублей. За ним числится земельный участок на 1399 кв. м., Жилой дом на 90,4 кв.м. и половина квартиры на 66,3 кв.м. Его жена за 2017 год заработала почти 4,715 млн рублей. В ее собственности находится квартира на 157,1 кв.м. и автомобиль Mercedes Benz B 180 2014 года выпуска.